Футбольный клуб ПСЖ отстранил Килиана Мбаппе

ПСЖ исключил Килиана Мбаппе из заявки на предсезонное турне. Французский футболист не полетит с командой в Японию.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, в клубе считают, что нападающий договорился с "Реалом" о переходе. Контракт Мбаппе с ПСЖ истекает в следующем году. В 2017 году переход француза из "Монако" обошелся в €180 млн. Чтобы форвард не ушел бесплатно, его решили выставить на трансфер. Ранее президент ПСЖ дал игроку две недели на продление контракта. Килиана отстранили до закрытия трансферного окна.