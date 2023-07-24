https://news.day.az/sport/1583623.html «Сабах», «Нефтчи» и «Габала» узнают соперников по Лиге Конференций
«Сабах», «Нефтчи» и «Габала» узнают соперников по Лиге Конференций
Сегодня состоится жеребьевка третьего раунда Лиги конференций УЕФА.
Как передает Day.Az, жеребьевка, которая пройдет в швейцарском городе Ньон, стартует в 16:00 по бакинскому времени.
Будут определены потенциальные соперники выступающих в турнире азербайджанских клубов "Сабах", "Нефтчи" и "Габала".
Игры третьего раунда Лиги конференций пройдут 10 и 17 августа.
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