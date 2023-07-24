«Сабах», «Нефтчи» и «Габала» узнают соперников по Лиге Конференций

Сегодня состоится жеребьевка третьего раунда Лиги конференций УЕФА.

Как передает Day.Az, жеребьевка, которая пройдет в швейцарском городе Ньон, стартует в 16:00 по бакинскому времени.

Будут определены потенциальные соперники выступающих в турнире азербайджанских клубов "Сабах", "Нефтчи" и "Габала".

Игры третьего раунда Лиги конференций пройдут 10 и 17 августа.