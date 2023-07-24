Бекхэм устроил вечеринку в честь дебюта Месси в "Интер Майами"

В американском "Интер Майами" праздновали другую победу. Сбылась давняя мечта совладельца футбольного клуба Дэвида Бекхэма: в его команде дебютировал Лионель Месси.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, отметить это Бэкс решил с супругой, даже закатили шумную караоке-вечеринку, где, конечно, пели хиты Spice Girls. Причем, судя по кадрам, Дэвид помнит их гораздо лучше Виктории.

Карьера Месси в Майами началась сразу же с оглушительного успеха. Он вышел на замену и сразу принес победу своей команде. Решающий гол со штрафного буквально на последних минутах забил именно аргентинский нападающий. А матч с его участием стал самым просматриваемым в истории американского телевидения. Его смотрели около 12,5 миллиона зрителей.