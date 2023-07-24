На чемпионат мира впервые заявили футболистку в хиджабе

На матч женского чемпионата мира впервые заявили футболистку в хиджабе. Об этом сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Защитник женской сборной Марокко Нухайла Бензина попала в заявку на встречу с командой Германии в рамках первого тура группового этапа. Спортсменка вышла вместе со сборной на разминку, однако в матче на поле не появилась.

Встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу Германии. В группе H команда занимает первое место, набрав три очка. Марокко располагается на четвертой строчке. Турнир проходит с 20 июля по 20 августа в Австралии и Новой Зеландии.