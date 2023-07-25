Китайский футбольный тренер ударил судью, а затем упал в обморок

Во время матча второго по рангу дивизиона чемпионата Китая тренер команды "Ляонин Шэньян" Дуань Синь эмоционально отреагировал на решение арбитра, за что получил красную карточку. После этого наставник ударил арбитра в лицо, а затем сам упал в обморок, передает "Чемпионат".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по одной из версий, у разволновавшегося тренера подскочило давление. Другая версия состоит в том, что Синь симулировал обморок.

"Ляонин Шэньян" проиграл на выезде "Нанкин Сити" со счетом 0:4. Команда занимает в турнирной таблице 13-е место, набрав 14 очков.