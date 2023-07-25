https://news.day.az/sport/1584030.html Известный вратарь потерял сознание перед товарищеским матчем - ВИДЕО
Известный вратарь потерял сознание перед товарищеским матчем - ВИДЕО
Шака Хислоп, ныне эксперт ESPN, а ранее известный вратарь, упал в обморок в США перед товарищеским матчем мадридского "Реала" и итальянского "Милана".
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В соцсетях спорят о причинах. Антиваксеры утверждают, что дело в вакцинации, зелёные активисты винят изменение климата.
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