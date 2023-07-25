Известный вратарь потерял сознание перед товарищеским матчем

Шака Хислоп, ныне эксперт ESPN, а ранее известный вратарь, упал в обморок в США перед товарищеским матчем мадридского "Реала" и итальянского "Милана".

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В соцсетях спорят о причинах. Антиваксеры утверждают, что дело в вакцинации, зелёные активисты винят изменение климата.