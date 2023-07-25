Минспорт Саудовской Аравии выделил €19 млрд местным футбольным клубам на трансферы

Министерство спорта Саудовской Аравии выделило свыше €19 млрд на переходы футболистов в клубы высшей лиги чемпионата страны на срок до 2030 года. Об этом во вторник на своей странице в Twitter сообщил журналист Бен Джейкобс, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Министерство спорта выделило 17 миллиардов фунтов стерлингов (свыше €19 млрд - прим. ТАСС) на трансферы в профессиональной лиге Саудовской Аравии до 2030 года. Подписание контракта с Килианом Мбаппе не было отдельно предусмотрено в бюджете в начале лета, но саудовские посредники и "Аль-Хиляль" знают о том, что француз может быть доступен для переговоров, и готовы действовать авантюрно", - также написал журналист.

24 июля телеканал Sky Sports сообщил, что французский ПСЖ принял предложение "Аль-Хиляля" о переходе Мбаппе за €300 млн. В случае осуществления трансфера "Аль-Хиляль" заплатит за переход Мбаппе рекордную сумму в истории футбола. В 2017 году бразилец Неймар перешел в ПСЖ из испанской "Барселоны" за €222 млн. Журналист телеканала CBS Джеймс Бендж заявил, что "Аль-Хиляль" предложил Мбаппе контракт, по которому игрок получит €700 млн за один год выступления за саудовский клуб, после чего сможет бесплатно уйти в испанский "Реал".

Ранее в "Аль-Хиляль" перешли сенегальский защитник Калиду Кулибали, португальский полузащитник Рубен Невеш и сербский полузащитник Сергей Милинкович-Савич. 23 июля председатель правления петербургского "Зенита" Александр Медведев сообщил ТАСС, что клуб договорился о переходе в "Аль-Хиляль" бразильского нападающего Малкома, который имеет российское гражданство. Сумма трансфера составила €60 млн.

Зимой 2022 года состав "Аль-Насра" пополнил португальский нападающий Криштиану Роналду, в летнее трансферное окно в команду перешел хорватский полузащитник Марцело Брозович. "Аль-Иттихад" усилился обладателем Золотого мяча французским нападающим Каримом Бензема и его соотечественником полузащитником Нголо Канте. К "Аль-Ахли" присоединились сенегальский голкипер Эдуард Менди и бразильский форвард Роберто Фирмино.