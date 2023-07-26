Клубные вопросы на фоне подготовки к ЕВРО

Наряду с подготовкой к чемпионату Европы волейболистки сборной Азербайджана определяются с дальнейшим местом продолжения карьеры. Клубное межсезонье - традиционная пора многочисленных переходов и ряд игроков уже их осуществили. Тогда как остальные продолжают находиться в поисках.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, первой определилась со своими клубными перспективами Айшан Абдулазимова, которая второй год подряд выиграла с "Вашашем" чемпионат Венгрии и Кубок. Блокирующая является капитаном коллектива, одним из ее ключевых игроков, поэтому вполне ожидаемо, что стороны продлили контракт. Айшан проведет в Венгрии уже пятый сезон, и он обещает быть еще более интересным, чем предыдущий. Особенно с точки зрения выступления в еврокубках. Если в прошлом году "Вашаш" пробивался в основную сетку Лиги чемпионов через три отборочных раунда, то на сей раз рейтинг страны позволил команде сразу войти в группу, где предстоит сыграть с "Эдзаджибаши" (Турция), "Савино Дель Бене" (Италия) и "Марицей" (Болгария). Словом, Абдулазимовой будет, где себя проявить.

Российскую одиссею продолжает Кристина Бесман. За последние годы связующая отыграла за "Липецк", потом провела два года в "Тулице", а теперь попробует себя в "Енисее". В минувшем чемпионате команда заняла девятое место и ее можно назвать твердым середняком. Для Бесман это будет и новым опытом, так как в прошлом сезоне из-за травмы она не смогла отыграть полностью в первенстве, и соревновательная практика ей сейчас просто необходима.

Также в Россию подалась и Анастасия Мерцалова, которая после "Азеррейл" начала зарубежный этап своей карьеры в "Аикаракез" из Казахстана. Следующей остановкой блокирующей после чемпионата Европы станет Череповец, где базируется "Северянка". Клуб играл в финале Высшей лиги, занял второе место и теперь намерен усилить состав. Можно сказать, что Мерцалова придет в "Северянке" на смену другой блокирующей национальной команды Марии Кирилюк, которая, собственно, и внесла вклад в неплохой финиш команды в прошлом сезоне.

В свою очередь, блокирующая Оксана Харченко усилит украинский "Прометей", который в прошлом сезоне выступал в чемпионате Чехии. Волейболистка ранее играла за турецкий "Чукурова Беледийеси" и теперь решила сменить обстановку. Тем более что турецкая Суперлига ей достаточно хорошо знакома, а "Прометей" является новым вызовом.

А вот диагональная Никалина Башнакова будет выступать в Италии. Она достаточно продуктивно отыграла за "Сенкт Бенедек" в чемпионате Венгрии, но на Аппенинах должно быть еще более интереснее. Клуб Серии А "Паллаволо Валлекамоника Себино" заполучил нападающую в свои ряды и она может превратится в волейболистку стартовой шестерки.

Вместе с тем, ряд сборниц пока находятся в поисках клубов. Некоторые еще детально не готовы говорить на эту тему, как, например, Полина Рагимова, отметившая лишь о том, что может выбрать азиатское направление. Собственно, для нее не впервой, учитывая несколько сезонов в Японии, так что ждем дальнейшего развития событий.

