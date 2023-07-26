Месси повторил достижение восьмилетней давности

Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси в матче против "Атланты Юнайтед" забил два мяча правой ногой впервые за восемь лет. Об этом сообщает TyC Sports, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

36-летний форвард помог своему клубу обыграть "Атланту" (4:0) в матче группового этапа Кубка лиг. Месси отметился дублем и результативной передачей.

В предыдущий раз дубль правой ногой он оформлял в футболке "Барселоны" в матче с "Леванте" в 2015 году.

Месси перешел в "Интер Майами" в июле на правах свободного агента.

Последние два года он играл за французский "Пари Сен-Жермен". Его контракт с клубом был рассчитан до июня 2023 года. Всего в минувшем сезоне на счету Месси 16 забитых мячей и 16 результативных передач в 32 матчах чемпионата Франции.

До "ПСЖ" аргентинец на протяжении 18 лет находился в структуре испанской "Барселоны". Вместе с каталонским клубом он десять раз выигрывал Ла Лигу, семь раз - Кубок Испании и четыре раза - Лигу чемпионов. Семь раз Месси становился обладателем "Золотого мяча".