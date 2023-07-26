Французский клуб купил Бога

Французская "Ницца" оформила трансфер полузащитника Жереми Бога, который провел прошлый сезон в "Аталанте". Об этом сообщает официальный сайт "горожан", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

О сроке трудового соглашения и заработной плате футболиста подтвержденной информации нет.

По данным инсайдера Джанлуки Ди Марцио, общая сумма трансфера составила €18 млн. Еще часть денег "Аталанта" может получить в виде бонусов.

В прошлом сезоне чемпионата Италии Бога провел 23 матча, в которых забил два мяча и отдал пять результативных передач.

По итогам сезона в Серии А "бергамаски" заняли шестую строчку в турнирной таблице.