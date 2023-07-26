https://news.day.az/sport/1584238.html Французский клуб купил Бога
Французский клуб купил Бога
Французская "Ницца" оформила трансфер полузащитника Жереми Бога, который провел прошлый сезон в "Аталанте". Об этом сообщает официальный сайт "горожан", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
О сроке трудового соглашения и заработной плате футболиста подтвержденной информации нет.
По данным инсайдера Джанлуки Ди Марцио, общая сумма трансфера составила €18 млн. Еще часть денег "Аталанта" может получить в виде бонусов.
В прошлом сезоне чемпионата Италии Бога провел 23 матча, в которых забил два мяча и отдал пять результативных передач.
По итогам сезона в Серии А "бергамаски" заняли шестую строчку в турнирной таблице.
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