«Барселона» представила выездной комплект формы

Каталонская "Барселона" на своем официальном сайте представила выездной комплект формы на предстоящий футбольный сезон, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Форма выполнена в стиле выездного комплекта 1970-х годов и посвящена легендарному нидерландскому футболисту Йохану Кройфу.

Футболка гостевого комплекта представлена в белом цвете, шорты - синие, гетры - красно-синие.

Техническим спонсором клуба выступила американская компания Nike.

В минувшем сезоне чемпионата Испании команда под руководством Хави заняла первое место. В Лиге чемпионов каталонцы завершили выступление на стадии группового этапа, уступив в борьбе за место в плей-офф мюнхенской "Баварии" и миланскому "Интеру".