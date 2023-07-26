Лига Чемпионов: На мачте "Карабах"-"Ракув" забито 4 гола - ОБНОВЛЕНО 5
23:50
Кейта классно прорвался по правому флангу и буквально своими руками передал мяч точно на грудь Джиджи, и тот не подвел - 2:2.
23:47
Байрамов, едва перешел на привычный ему левый фланг и сразу же отдал отличную передачу в штрафную, где Джиджа головой переправил мяч в ворота соперника - 2:1.
23:44
Шахруддин, забирая рядовой мяч перед собой, умудрился пропустить его после несильного удара головой Пасецки - 2:0.
23:29
Атака Ракува привела к столпотворению перед Магомедалиевым, и в этой суматохе кипер уже забирал мяч, но Джафаргулиев подставил ногу ему под руку и затолкал мяч в свои ворота - 1:0.
23:10
Начался второй тайм матча "Карабах"-Ракув".
22:20
Сегодня агдамский "Карабах" постарается вновь покорить польский барьер, на сей раз в лице "Ракува".
Как передает Day.Az со ссылкой на Azerisport, соперник довольно-таки тяжелый, а другим действующий чемпион Польши и быть не может. Однако у агдамцев всегда есть, что сказать, в противостоянии с соперниками из этой страны. Перед матчем Марко Вешович получил травму, что явно потеря для команды. По этой причине справа в обороне вынужденно сыграет Торал Байрамов. Не в первый раз ему там играть, но все же, это далеко не привычная для него позиция. Кстати, несколькими минутами ранее наш другой европредставитель, "Сабах", стартовал в квалификации Лиги конференций с победы над латвийской РФШ (2:0). Так что хочется увидеть продолжение приятного вечера и от "Карабаха".
Ответный матч между командами состоится 2 августа на Олимпийском стадионе Баку.
Ранее "Карабах" обыграл гибралтарский "Линкольн" (2:1, 4:0).
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