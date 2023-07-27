Мбаппе отказался от переговоров с клубом из Саудовской Аравии

Футболист французского "ПСЖ" Киллиан Мбаппе отказался обсуждать возможный трансфер в саудовский "Аль-Хиляль", несмотря на прилет в Париж делегации из Саудовской Аравии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Форвард отказался от встречи из-за того, что никогда всерьез не рассматривал возможность переезда в Саудовскую Аравию.

В мае прошлого года СМИ сообщали, что Мбаппе подписал новый контракт с "ПСЖ", действующий до лета 2024 года. При этом другие источники указывали на то, что футболист уже подписал соглашение с "Реалом". В итоге громкий переход в испанский клуб не состоялся.

В минувшем сезоне "ПСЖ" стал победителем французской Лиги 1, набрав 86 очков в 38 турах. Мбаппе принял участие в 34 матчах, в которых сумел 29 раз отличиться и сделать пять голевых передач.