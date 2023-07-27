Футболист пробил легкое после столкновения с голкипером МЮ во время матча

Форвард валлийского футбольного клуба "Рексхэм" Пол Маллин пробил легкое в столкновении с голкипером "Манчестер Юнайтед" Натаном Бишопом во время товарищеского матча. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Встреча прошла в Сан‑Диего и завершилась со счетом 3:1 в пользу "Рексхэма". Игроки столкнулись на 12-й минуте, после чего Маллину понадобилась медицинская помощь. Он покинул поле самостоятельно в кислородной маске и был доставлен в больницу.

После игры Бишоп принес извинения сопернику в Twitter. "Я допустил ошибку, не имея злого умысла, это был несчастный случай. Желаю скорейшего выздоровления и надеюсь увидеть тебя снова как можно быстрее", - заявил вратарь.

Позднее форвард обратился к болельщикам в Instagram. Он поблагодарил фанатов за поддержку и сообщил, что с ним все в порядке.