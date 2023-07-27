Сборная Азербайджана по дзюдо завоевала "серебро" на "Марибор-2023"

В словенском городе Марибор продолжаются соревнования по дзюдо в рамках XVII Европейского юношеского олимпийского фестиваля.

Как сообщает Day.Az, сегодня на татами вышли ещё 3 (2 юноши, 1 девушка) дзюдоиста сборной Азербайджана в 3-х весовых категориях.

Среди наших дзюдоистов на пьедестал почета поднялся только Сулейман Шукюров, который выступал в весовой категории до 81 кг. Наш представитель, прошедший первый этап, победил Арела Кочински (Израиль) в 1/8 финала, а в следующем этапе Адриана Дурдевича (Босния и Герцеговина). Наш молодой дзюдоист, обыгравший в полуфинале немца Жозефа Ивченко, вышел в финал. Сулейман Шукуров, уступивший в решающей встрече румыну Давиду Галиге, довольствовался серебряной медалью.

Таким образом, количество медалей, завоеванных азербайджанской командой на "Марибор-2023", достигло 7 (2 золотых, 1 серебряная, 4 бронзовых).

Еще один член нашей команды Гусейн Эйвазлы (-73 кг) потерпел поражение в первой же встрече. Наш представитель проиграл поляку Францишеку Левандовски в 1/16 финала.

Среди девушек борьбу с 1/16 финала начала также Камилла Тохолиева в весовой категории до 63 кг. Наша дзюдоистка проиграла украинке Кристине Опанасенко в первой же встрече. Камилла хоть и вышла на утешительный поединок за третье место, но и тут уступила израильтянке Лихи Боарон.