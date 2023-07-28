Фанаты испортили изображение, посвященное Месси

Фанаты "Орландо Сити" повредили мурал "Welcome to Vice City" с изображением нападающего "Интер Майами" Лионелем Месси. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Marca.

Болельщики облили краской часть мурала, закрасив эмблему команды соперника и надпись, не тронув при этом лицо Месси. Фанаты этих двух команд враждуют между собой. Игроки встретятся друг с другом в очном матче 25 сентября.

Аргентинец Лионель Месси этим летом сменил свой клуб. После двух лет в "Пари Сен-Жермен" игрок решил покорить МЛС. Он подписал контракт с "Интер Майами" и уже дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. До перехода в клуб из США Месси отправляли в чемпионат Саудовской Аравии, где готовы были предложить более высокую зарплату. В декабре 2022 года Месси в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира, в финале обыграв Францию.

В своем втором матче в составе "Интер Майами" Лионель Месси отметился тремя забитыми мячами, оформив хет-трик всего за 58 минут. В ночь на 26 июля аргентинец отметился дублем в игре с "Атлантой Юнайтед" всего за 22 минуты.