Месси сделал подарки всем футболистам «Интер Майами»

Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси вручил каждому новому одноклубнику памятные подарки. Об этом сообщает Goal со ссылкой на игрока американской команды Деандре Йедлина, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Форвард вручил партнерам наушники от Beats by Dre, выполненные в цветах "Интер Майами".

Месси в ночь на 22 июля дебютировал за "Интер Майами" и забил первый мяч за американскую команду. Форвард отличился на 94-й минуте матча с "Крус Асуль" в первом туре Кубка лиг, забив со штрафного. Гол Месси принес "Интер Майами" победу со счетом 2:1.

Месси перешел в "Интер Майами" в июле на правах свободного агента.

Последние два года он играл за французский "Пари Сен-Жермен". Его контракт с клубом был рассчитан до июня 2023 года. Всего в минувшем сезоне на счету Месси 16 забитых мячей и 16 результативных передач в 32 матчах чемпионата Франции.

До "ПСЖ" аргентинец на протяжении 18 лет находился в структуре испанской "Барселоны". Вместе с каталонским клубом он десять раз выигрывал Ла Лигу, семь раз - Кубок Испании и четыре раза - Лигу чемпионов. Семь раз Месси становился обладателем "Золотого мяча".