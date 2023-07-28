https://news.day.az/sport/1584876.html «ПСЖ» может продать капитана клуба - Причина
«ПСЖ» может продать капитана клуба - Причина
Руководство "ПСЖ" рассматривает вариант с продажей капитана клуба Маркиньоса после того, как игрок выступил с поддержкой в адрес нападающего парижан Килиана Мбаппе. Об этом сообщает SPORTS ZONE в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Маркиньос в интервью назвал Мбаппе исключительным футболистом и заявил, что хочет, чтобы футболист остался в клубе. Подобные высказывания разозлили руководство "ПСЖ". В том случае, если клубу сделают выгодное предложение по трансферу Маркиньоса, парижане не будут его удерживать.
Маркиньос выступает за "ПСЖ" с 2013 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2028 года.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре