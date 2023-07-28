Бекхэм рассказал, зачем Месси перешел в «Интер Майами»

Совладелец американского "Интер Майами" Дэвид Бекхэм рассказал, что аргентинец Лионель Месси перешел в клуб, чтобы сделать футбол в США лучше, передает The Athletic, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Месси стремится к тому, чтобы сделать футбол в США лучше. О Лео говорит не только весь Майами, но и вся Америка, весь мир. Он понимает, что может не только изменить образ футбола в этой стране, он может вдохновить следующее поколение", - сказал Бекхэм.

Месси в ночь на 22 июля дебютировал за "Интер Майами" и забил первый мяч за американскую команду. Форвард отличился на 94-й минуте матча с "Крус Асуль" в первом туре Кубка лиг, забив со штрафного. Гол Месси принес "Интер Майами" победу со счетом 2:1.

Месси перешел в "Интер Майами" в июле на правах свободного агента.

Последние два года он играл за французский "Пари Сен-Жермен". Его контракт с клубом был рассчитан до июня 2023 года. Всего в минувшем сезоне на счету Месси 16 забитых мячей и 16 результативных передач в 32 матчах чемпионата Франции.