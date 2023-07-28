«Ювентус» исключен из еврокубков

Инстанция Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю клубов исключила туринский "Ювентус" из числа участников еврокубков на сезон‑2023/24.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс‑службу организации.

УЕФА наказал итальянский клуб за нарушение правил о лицензировании клубов и финансовом фэйр-плей отстранением от Лиги конференций, где должны были выступить черно-белые.

Туринский клуб также оштрафован на €20 млн. Из этой суммы 10 млн являются условными - клуб выплатит эту часть штрафа только в том случае, если годовая финансовая отчетность туринцев за 2023, 2024 и 2025 финансовые годы не будет соответствовать требованиям УЕФА.

22 мая Федеральный апелляционный суд Итальянской федерации футбола (FIGC) вынес "Ювентусу" наказание в виде лишения десяти очков в чемпионате страны из-за финансовых махинаций.

По итогам сезона-2022/23 "Юве" занял седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии.