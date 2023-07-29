Португальский футболист Криштиану Роналду не смог забить в пятом матче подряд за саудовский "Аль-Наср", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В матче Арабского клубного кубка чемпионов между "Аль-Насром" сыграл вничью с "Аль-Шабабом". Роналду вышел на замену на 62 минуте и не смог отметиться результативными действиями. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Роналду стал игроком "Аль-Насра" 2 января после ухода из английского "Манчестер Юнайтед". По контракту с клубом он получает €200 млн в год.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 19 матчах во всех турнирах, записав на свой счет 14 голов и две результативные передачи. Его команда финишировала на второй строчке турнирной таблицы чемпионата, отстав от "Аль-Иттихада" на пять очков.

На чемпионате мира 2022 года Роналду вместе со сборной Португалии дошел до 1/4 финала, где его команда уступила Марокко (1:0).