Азербайджан и ФИДЕ ведут переговоры о проведении турнира претендентов и претенденток по шахматам в Баку

Азербайджан и Международная шахматная федерация (ФИДЕ) ведут переговоры о проведении турнира претендентов и претенденток по шахматам в Баку.

Об этом, как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, сказал президент Азербайджанской шахматной федерации Махир Мамедов в ходе пресс-конференции, посвященной Кубку мира Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Баку.

Он подчеркнул, что проведение в Азербайджане во второй раз чемпионата мира по шахматам говорит о доверии международных спортивных организаций к стране.

По его словам, на Кубке мира в Баку соревнуются свыше 300 спортсменов.

"Такого количества шахматистов мы еще не принимали. Я уверен, что будут созданы наилучшие условия как для любителей наблюдать за шахматами, так и безусловно, самих шахматистов. Я также уверен, что и наши шахматисты смогут занять достойные позиции на этом чемпионате", - добавил он.

Отметим, что соревнования начнутся 30 июля и продолжатся до 25 августа.

В кубке мира ФИДЕ 2023 года в Баку примут участие 206 шахматистов в открытой секции и 103 в женской.

Азербайджан на этом чемпионате представят 17 шахматистов. Помимо Шахрияра Мамедъярова, Теймура Раджабова и Гюнай Мамедзаде, выступят также Рауф Мамедов, Гадир Гусейнов, Васиф Дурарбейли, Ниджат Абасов, Абдулла Гадимбейли, Мисратдин Искендеров, Мухаммед Мурадлы, Вугар Асадли, Риад Самадов, Айдын Сулейманлы, Ульвия Фаталиева, Гюльнар Мамедова, Ханым Баладжаева и Говхар Бейдуллаева.

Кроме того, впервые в турнир претендентов и в турнир претенденток 2024 года попадут по три лучших игрока как из открытой, так и из женской секций.

Игры кубка мира ФИДЕ 2023 будут транслироваться на официальном сайте соревнований на азербайджанском и английском языках.

Призовой фонд чемпионата установлен в размере 2,5 миллиона долларов США и будет разыгран в отеле Marriott Boulevard в Баку.