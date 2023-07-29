Проведение чемпионата мира ФИДЕ 2023 в Баку придает особую уверенность и сил для победы.

Об этом, как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, сказал участник чемпионата мира ФИДЕ 2023 Теймур Раджабов в ходе пресс-конференции, посвященной Кубку мира по шахматам Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Баку.

"Конечно, длительность соревнований почти в месяц это сложно. Мы будем идти к победе 7 дней в неделю. В Баку соберутся достойные шахматисты и соперники, нас всех ждет сложная и в то же время интересная игра", - отметил Раджабов.

В свою очередь, другая участница от Азербайджана Гюнай Мамедзаде уверена, что поддержка ее близких и азербайджанской аудитории придаст ей дополнительный стимул к достижению цели - победить на Кубке мира.

Отметим, что соревнования начнутся 30 июля и продолжатся до 25 августа.

В кубке мира ФИДЕ 2023 года в Баку примут участие 206 шахматистов в открытой секции и 103 в женской.

Азербайджан на этом чемпионате представят 17 шахматистов. Помимо Шахрияра Мамедъярова, Теймура Раджабова и Гюнай Мамедзаде, выступят также Рауф Мамедов, Гадир Гусейнов, Васиф Дурарбейли, Ниджат Абасов, Абдулла Гадимбейли, Мисратдин Искендеров, Мухаммед Мурадлы, Вугар Асадли, Риад Самадов, Айдын Сулейманлы, Ульвия Фаталиева, Гюльнар Мамедова, Ханым Баладжаева и Говхар Бейдуллаева.

Кроме того, впервые в турнир претендентов и в турнир претенденток 2024 года попадут по три лучших игрока как из открытой, так и из женской секций.

Игры кубка мира ФИДЕ 2023 будут транслироваться на официальном сайте соревнований на азербайджанском и английском языках.

Призовой фонд чемпионата установлен в размере 2,5 миллиона долларов США и будет разыгран в отеле Marriott Boulevard в Баку.