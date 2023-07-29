Азербайджанские теннисисты победили сборную Армении

В Монтенегро завершился теннисный турнир Davis Cup.

Как сообщает Day.Az, сборная Азербайджана была представлена в 4-й группе престижного соревнования. Наша команда в составе Кянана Гасымова и Сафара Расулова под руководством главного тренера Ялчина Манафлы проиграла команде Косово, но затем обыграла албанских и исландских теннисистов и вышла на следующий этап.

В заключительном матче наша команда встретилась со сборной Армении. Сафар Расулов, продемонстрировавший решительную игру, обыграл своего соперника со счетом 6:4 и 6:2, а Кянан Гасымов одержал победу над соперником со счетом 6:3 и 6:2.

После этой грандиозной победы Азербайджан переместился в 3-ю группу. А Армения была вынуждена остаться в 4-й группе.