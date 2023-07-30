https://news.day.az/sport/1585351.html «Барселона» разгромила «Реал»
«Барселона» разгромила «Реал»
Каталонская "Барселона" обыграла мадридский "Реал" в рамках предсезонного турне, которое проходит в США, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Поединок, который прошел в городе Арлингтон, закончился со счетом 3:0 в пользу подопечных Хави. Счет в матче каталонцы открыли на 15-й минуте игры, отличился Усман Дембеле с передачи Педри. За пять минут до конца основного времени ворота "Реала" поразил Фермин Лопес Мартин, а точку в матче уже в компенсированное время поставил Ферран Торрес.
На 20-й минуте поединка в ворота "Барселоны" был назначен пенальти, однако Винисиус не сумел реализовать 11-метровый удар.
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