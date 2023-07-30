«Барселона» разгромила «Реал»

Каталонская "Барселона" обыграла мадридский "Реал" в рамках предсезонного турне, которое проходит в США, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Поединок, который прошел в городе Арлингтон, закончился со счетом 3:0 в пользу подопечных Хави. Счет в матче каталонцы открыли на 15-й минуте игры, отличился Усман Дембеле с передачи Педри. За пять минут до конца основного времени ворота "Реала" поразил Фермин Лопес Мартин, а точку в матче уже в компенсированное время поставил Ферран Торрес.

На 20-й минуте поединка в ворота "Барселоны" был назначен пенальти, однако Винисиус не сумел реализовать 11-метровый удар.