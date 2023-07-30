Легенда UFC Фергюсон проиграл шестой бой подряд

Известный американский боец Тони Фергюсон проиграл своему соотечественнику Бобби Грину на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) под номером 291, который проходит в американском городе Сол-Лейк-Сити, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Поединок состоялся в рамках основного карда турнира и завершился победой Грина удушающим приемом в третьем раунде за несколько секунд до финальной сирены.

Для Фергюсона это поражение стало шестым подряд. До этого боя он в сентябре 2022 года провел поединок против Нейта Диаза и проиграл ему сабмишеном. Теперь на его счету 35 боя, 26 которых завершились его победой, в девяти он потерпел поражение.

Грин за всю карьеру провел 45 боев, в 30 из которых он одержал победу. Также на его счету 14 поражений. Боец прервал свою безвыигрышную серию, которая началась с поражения действующему чемпиону в легком весе Исламу Махачеву в феврале 2022-го. С того боя он проиграл еще Дрю Доберу, а его бой с Джаредом Гордоном был признан несостоявшимся.