Стало известно, когда «Реал» оформит переход Мбаппе

Мадридский "Реал" по-прежнему планирует подписать нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе только бесплатно в 2024-м. Об этом сообщает As, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как утверждает издание, мадридцы еще не проводили переговоров с руководством "ПСЖ" по трансферу игрока. Кроме того, в "Реале" даже не проводили оценку, во сколько обойдется трансфер этим летом.

В клубе удивлены появляющейся информацией о переходе игрока. Никакие посредники в переговорах не использовались и не будут использоваться. Испанцы наблюдают за развитием отношений игрока и "ПСЖ", но не имеют отношения к их проблемам.

В мае прошлого года СМИ сообщали, что Мбаппе подписал новый контракт с "ПСЖ", действующий до лета 2024 года. При этом другие источники указывали на то, что футболист уже подписал соглашение с мадридским "Реалом". В итоге громкий переход в испанский клуб не состоялся.

В минувшем сезоне "ПСЖ" стал победителем французской Лиги 1, набрав 86 очков в 38 турах. Мбаппе принял участие в 34 матчах, в которых сумел 29 раз отличиться и сделать пять голевых передач.