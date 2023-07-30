WCC-2023 в Баку: интересные моменты, кубки в форме короля и ферзя

Сегодня в отеле Marriott Boulevard стартовал 10-й, юбилейный Кубок мира по шахматам Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

В Кубке мира ФИДЕ 2023 года в Баку принимают участие рекордное количество спортсменов - 206 шахматистов в открытой секции и 103 в женской. Кроме того, впервые в турнир претендентов и в турнир претенденток 2024 года попадут по три лучших игрока как из открытой, так и из женской секций, передает Day.Az.

Шахматы - это настоящая битва умов. Игроки соревнуются за самую удачную стратегию, которая приведет их к победе. Как правильно оценить ситуацию, подобрать варианты, просчитать возможные исходы, взвесить все за и против, чтобы достичь желаемого результата? И так каждый ход! В жизни таких спортсменов поначалу все происходит непросто, но чем больше шахматных игр останется за плечами, тем быстрее мозг привыкнет анализировать и принимать рациональные решения. Хотя не всегда все определяется опытом и возрастом, есть и настоящие природные таланты и вундеркинды.

Перед открытием царила спокойная, как казалось на первый взгляд, атмосфера. На самом деле каждый из спортсменов напряженно готовился к решающим схваткам, ведь всего одно поражение выбывало из соревнования. В фойе были представлены кубки в форме короля и ферзя, которые будут вручены сильнейшим среди мужчин и женщин. А для зрителей создана специальная зона, где можно следить за играми на мониторах.

В этот момент министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гайыбов, президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович, президент Азербайджанской шахматной федерации Махир Мамедов и другие представители элитарного вида спорта обсуждали проведение соревнования. ​

На старте грандиозного первенства первые символические ходы сделали Фарид Гайыбов и Аркадий Дворкович. Шахматные часы запущены... Кто станет сильнейшим - покажет мастерство!

В Азербайджане Кубок мира по шахматам проводится уже второй раз и страну представляют 17 шахматистов, среди которых именитые гросмейстеры. Помимо Шахрияра Мамедъярова, Теймура Раджабова и Гюнай Мамедзаде, выступают также Рауф Мамедов, Гадир Гусейнов, Васиф Дурарбейли, Ниджат Абасов, Абдулла Гадимбейли, Мисратдин Искендеров, Мухаммед Мурадлы, Вугар Асадли, Риад Самадов, Айдын Сулейманлы, Ульвия Фаталиева, Гюльнар Мамедова, Ханым Баладжаева и Говхар Бейдуллаева.

Игры кубка мира ФИДЕ 2023 транслируются на официальном сайте соревнований на азербайджанском и английском языках. Соревнования продолжатся до 25 августа. Призовой фонд чемпионата установлен в размере 2,5 млн. дол. США.

Фото - Вугар Иманов