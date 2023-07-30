Азербайджанский тяжелоатлет взял "серебро" на европейском первенстве

В румынской столице Бухаресте продолжается чемпионат Европы по тяжелой атлетике среди молодежи в возрасте до 20 и 23 лет. В соревнованиях принимают участие 394 спортсмена (187 женщин и 207 мужчин) из 34 стран мира. В борьбе за медали выступают и члены сборной Азербайджана.

Как сообщили Trend в Федерации тяжелой атлетики Азербайджана, Фуган Алиев (81 кг) выступил среди спортсменов до 23 лет. Наш спортсмен неожиданно поднял 138 кг и занял в этом упражнении 9-е место.

Азербайджанский спортсмен в рывке поднял 138 кг и занял 9-е место.

Во втором упражнении - толчке, он поднял 179 кг и взял серебряную медаль чемпионата.

Показав общий результат 317 кг (138+179), азербайджанский тяжелоатлет занял четвертое место в итоговом зачете серебряную медаль.