Саудовские футбольные клубы намерены побороться за подписание экс-голкипера «Манчестер Юнайтед»

Сразу несколько клубов из Саудовской Аравии намерены побороться за подписание экс-голкипера "Манчестер Юнайтед" Давида де Хеа. Как передает Day.Az, об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

По информации источника, представители саудовских команд связались с агентами испанского вратаря. Де Хеа доступен на трансферном рынке как свободный агент.

Сообщается, что мюнхенская "Бавария" также претендует на экс-голкипера "МЮ". Однако приоритетными вариантами для усиления вратарской позиции для мюнхенцев являются Давид Райя из "Брентфорда" и Яссин Боно из "Севильи".

Де Хеа провел в составе "Манчестер Юнайтед" 12 лет. С "красными дьяволами" он выигрывал в таких соревнованиях, как чемпионат и Кубок Англии, Кубок лиги (дважды), Суперкубок Англии (трижды), а также Лига Европы.

В сезоне-2022/2023 на счету де Хеа 58 матчей за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах. Контракт игрока с манкунианцами истек в конце июня этого года. Стороны решили не продлевать соглашение. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, - €13 млн.