«Челси» выразил готовность отдать ПСЖ компенсацию и игрока взамен Мбаппе

Стали известны условия предлагаемого в "Челси" соглашения с "Пари Сен-Жермен" по трансферу нападающего Килиана Мбаппе. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Daily Record.

По информации издания, лондонский клуб выразил готовность заплатить за форварда денежную компенсацию, а также отдать парижанам одного из игроков взамен Мбаппе. Отмечается, что владелец "Челси" Тодд Боули уже обсудил это предложение с президентом ПСЖ Нассером Аль-Хелаифи и предположительно получил одобрение на проведение сделки.

Интерес к Мбаппе проявляют также "Арсенал", "Ливерпуль" и саудовский "Аль-Хиляль", но главным претендентом на нападающего остается мадридский "Реал". Ранее появилась информация, что испанская команда нашла деньги для того, чтобы совершить сделку. По информации Marca, ПСЖ требует за игрока 250 миллионов евро.