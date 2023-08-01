Защитник женской сборной Марокко вошла в историю чемпионатов мира

Защитник женской сборной Марокко по футболу Нухайла Бензина первой в истории чемпионатов мира приняла участие в матче в хиджабе.

Как сообщает Day.Az, футболистка провела всю игру против команды Южной Кореи (1:0) во втором туре группового этапа. Она не сумела отметиться результативными действиями и получила желтую карточку на 81-й минуте встречи.

Чемпионат мира проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующими победительницами турнира являются американки.