https://news.day.az/sport/1585628.html Защитник женской сборной Марокко вошла в историю чемпионатов мира
Защитник женской сборной Марокко вошла в историю чемпионатов мира
Защитник женской сборной Марокко по футболу Нухайла Бензина первой в истории чемпионатов мира приняла участие в матче в хиджабе.
Как сообщает Day.Az, футболистка провела всю игру против команды Южной Кореи (1:0) во втором туре группового этапа. Она не сумела отметиться результативными действиями и получила желтую карточку на 81-й минуте встречи.
Чемпионат мира проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующими победительницами турнира являются американки.
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