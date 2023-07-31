Стало известно кто заменит Ювентус в еврокубках

"Фиорентина" примет участие в Лиге конференций сезона-2023/2024, информирует клубная пресс-служба в "Твиттере".

Как передает Day.Az, "Фиалки" заменили в списке участников "Ювентус", который ранее был снят с еврокубков по решению УЕФА.

Напомним, отстранение от еврокубков "Ювентуса" стало результатом расследования, начатого УЕФА в декабре 2022 года в отношении спорных балансовых отчётов клуба и выявленного нарушения правил финансового фэйр-плей.

Туринская команда в прошлом сезоне заняла седьмое место в чемпионате, набрав 62 очка. "Бьянконери" должны были сыграть в Лиге конференций - 2023/2024. По ходу чемпионата с "Ювентуса" сняли десять очков. Из Лиги чемпионов команда вылетела на групповом этапе и затем дошла до полуфинала Лиги Европы. В Кубке Италии "Ювентус" выбыл также на стадии полуфинала.