«Манчестер Юнайтед» заключил рекордный миллиардный контракт

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" заключил рекордный спонсорский контракт с Adidas.

Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Новое соглашение подписали сроком на десять лет. По информации издания, общая сумма составляет 1,05 миллиарда евро, что является рекордом для клубов Английской премьер-лиги.