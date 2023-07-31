Баку может принять финальный матч Суперкубка Турции

Финальный матч Суперкубка Турции может пройти в Баку.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказал президент турецкого ФК "Галатасарай" Дурсун Озбек на церемонии подписания спонсорского соглашения с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR).

Он подчеркнул, что данный вопрос зависит от решения Федерации футбола Турции.

Отметим, что суперкубок Турции по футболу представляет собой ежегодный футбольный матч между победителем чемпионата и обладателем Кубка страны. Матч обычно проводится в июле-августе, в преддверии предстоящего футбольного сезона.

Напомним, что действующим обладателем Суперкубка Турции является победитель Суперлиги сезона 2021/22 - клуб "Трабзонспор". В финале Суперкубка "Трабзонспор" обыграл клуб "Сивасспор" со счётом 4:0, установив исторический рекорд по числу безответных мячей в матчах турнира.