https://news.day.az/sport/1585835.html Роналду установил мировой рекорд
Роналду установил мировой рекорд
Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду забил гол "Монастиру" (4:1) в матче 2-го тура клубного кубка арабских чемпионов. 38-летний португалец головой поразил ворота соперника, передает Day.Az со ссылкой на sport-express.ru.
Как сообщает 433, Роналду 145-й раз в своей карьере забил головой. По этому показателю он вышел на единоличное первое место в истории футбола.
Португалец обошел немецкого форварда Герда Мюллера, забившего за карьеру 144 гола головой. На третьей строчке испанец Сантильяна (125 мячей головой), а на четвертой - бразилец Пеле (124).
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