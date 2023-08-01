Роналду установил мировой рекорд

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду забил гол "Монастиру" (4:1) в матче 2-го тура клубного кубка арабских чемпионов. 38-летний португалец головой поразил ворота соперника, передает Day.Az со ссылкой на sport-express.ru.

Как сообщает 433, Роналду 145-й раз в своей карьере забил головой. По этому показателю он вышел на единоличное первое место в истории футбола.

Португалец обошел немецкого форварда Герда Мюллера, забившего за карьеру 144 гола головой. На третьей строчке испанец Сантильяна (125 мячей головой), а на четвертой - бразилец Пеле (124).