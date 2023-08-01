Дэвиду Бекхэму сделали макияж на камеру

Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм позволил дочери Харпер сделать ему мейкап и поделился результатом с фанатами. Соответствующий снимок он показал на своей странице в Instagram.

На размещенном снимке видно, как 12-летняя девочка наносит макияж на лицо экс-футболиста, который при этом позирует на камеру в брючном костюме черного цвета. "Папочке, видимо, нужно было немного пудры и контуринга (не знаю, что это значит, но выгляжу я лучше, чем когда-либо)", - подписал публикацию бизнесмен.

Подписчики восхитились новым постом Бекхэма в комментариях. "Это любовь", "Очень", "Все для маленькой принцессы", - высказывались многочисленные поклонники.