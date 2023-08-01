ПСЖ активирует опцию выкупа Дембеле

Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле близок к переходу в "ПСЖ".

Как передает Day.Az со ссылкой на Спорт-Экспресс, об этом сообщает Sky Sports.

По информации издания, "ПСЖ" задействовал пункт о выкупе игрока, который прописан в контракте Дембеле. Теперь у сторон есть пять дней на урегулирование всех деталей.

Сообщается, что главный тренер команды Хави пытается убедить француза остаться, но в целом все стороны настроены пессимистично.

Контракт игрока с "Барселоной" истекает летом 2024 года.

В минувшем сезоне Дембеле провел за "Барселону" 35 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 9 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

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