Азербайджан входит во вкус на Универсиаде

Стартовый отрезок Всемирной Универсиады в Чэнду (Китай) получился достаточно плодотворным для сборной Азербайджана. В первые пять дней спортсмены завоевали восемь наград в трех дисциплинах, хотя до сих пор не смогли завоевать золото.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, многие соревнования на Универсиаде получаются достаточно известными по составу. В том числе и завершившийся турнир по художественной гимнастике, собравший многих участниц предстоящего лицензионного чемпионата мира. Агамирова, занявшая шестое место в многоборье, пробилась в три финала в отдельных видах и трижды поднималась на пьедестал почета. После серебряной награды с обручем, она остановилась в шаге от победы по итогам композиции с булавами. Зохра набрала одинаковое количество очков с Татьяной Воложаниной, но оценка за исполнение оказалась выше у болгарки.

Универсиаду наша гимнастка завершила выигрышем бронзы с лентой, хотя упражнение могло принести ей уже третье серебро в Чэнду. Но при равных баллах с Эльжаной Таниевой, представительница Казахстана опередила Агамирову посредством дополнительных показателей.

Вместе с тем, Зохра вышла в рекордсмены сборной по количеству наград на Универсиаде. К двум серебряным медалям Неаполя-2019 она добивали два серебра и бронзу в Китае. Таким образом, на двух Студенческих Играх грация отличилась пять раз, установив примечательное достижение.

На старте мультифорума внимание было приковано и к дзюдо, где выступали и некоторые спортсмены, ведущие борьбу за олимпийские лицензии. Уже в первый день соревнований на татами отличились Лейла Алиева (48 кг) и Яшар Наджафов (66 кг), примерившие бронзу. Затем наступил черед Рашида Мамедалиева (73 кг), дошедшего до финала. Однако в решающей схватке он уступил японцу Тацуке Ишихаре.

Достаточно драматично прошел командный турнир. Наш мужской коллектив начал с победы над США, но остался без одного спортсмена - Магеррам Имамвердиев (81 кг) получил травму в стартовой схватке.

Помочь своим товарищам он уже не мог, поэтому на последующие встречи команда выходила укороченным составом, начиная со счета 0:1. В четвертьфинале наши дзюдоисты отыграли фору у Франции, выиграв со счетом 3:2, но в полуфинале против Узбекистана совершить камбэк не удалось (2:3). Но в поединке за третье место мы одолели Монголию (3:1), что называется, отвоевав медаль.

Таэквондисты также открыли счет наградам. Минная Акперова (46 кг), уступив в полуфинале сопернице из Тайваня, обеспечила команде бронзовую награду. К слову, в женском зачете турнира из состава сборной Азербайджана заявлена была только она, тогда как у ее товарищей по команде дела складываются не лучшим образом. Например, Эльтадж Гафаров (80 кг) остановился в шаге от награды, проиграв в четвертьфинале.

В игровых видах спорта у нас пока не складывается. Баскетболисты уступили в двух первых матчах Финляндии (43:105) и Южной Корее (46:65), тогда как волейболисты потерпели сухие поражение от Украины и Японии.

Тем временем, начинаются соревнования по легкой атлетике и спортивной гимнастике, на днях в борьбу вступят фехтовальщики. Впереди - решающая фаза Универсиады.