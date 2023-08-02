https://news.day.az/sport/1586145.html "Карабах" примет польский "Ракув"
"Карабах" примет польский "Ракув"
Сегодня азербайджанский футбольный клуб "Карабах" примет польский "Ракув" в рамках ответного матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.
Как передает Day.Az, матч, который состоится на Бакинском олимпийском стадионе, начнется в 20:00 по местному времени.
Главным арбитром матча будет Свен Яблонски.
Отметим, что в первом матче, который состоялся в Польше, "Ракув" обыграл "Карабах" со счетом 3:2.
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