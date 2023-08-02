Сегодня азербайджанский футбольный клуб "Карабах" примет польский "Ракув" в рамках ответного матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Day.Az, матч, который состоится на Бакинском олимпийском стадионе, начнется в 20:00 по местному времени.

Главным арбитром матча будет Свен Яблонски.

Отметим, что в первом матче, который состоялся в Польше, "Ракув" обыграл "Карабах" со счетом 3:2.