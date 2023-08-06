Тренер «Барселоны» разочарован желанием футболиста уйти из клуба
Главный тренер "Барселоны" Хави заявил, что французский футболист команды Усман Дембеле выразил желание покинуть каталонский клуб. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом специалист рассказал на пресс-конференции после товарищеского матча с "Миланом".
"Дембеле был прямолинеен и попросил уйти. У него есть предложение от "ПСЖ". Мы не можем конкурировать с ними. Я немного разочарован", - сказал Хави.
Дембеле перешел в "Барселону" в 2017 году из дортмундской "Боруссии" за €135 млн. Он провел за испанский клуб 137 матчей, забив 24 мяча. В составе команды он трижды стал чемпионом страны, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок. В 2018 году Дембеле стал чемпионом мира в составе сборной Франции.
Ориентировочная стоимость футболиста по данным интернет-портала Transfermarkt составляет €60 млн.
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