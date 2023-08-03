Месси оформил дубль во втором матче подряд

"Интер Майами" встречался с "Орландо Сити" в матче 1/16 финала Кубка лиг. Матч прошел на "ПНК Стэдиум" в Форт-Лодердейле и завершился победой "Интера" со счетом 3:2.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, в составе победителей дублем отметился аргентинский форвард Лионель Месси (7-я и 72-я минуты). Еще один гол на счету Хосефа Мартинеса с пенальти (51-я). За "Орландо" отличился Сесар Араухо (17-я).

Для Месси этот дубль стал вторым подряд. В предыдущем матче он дважды поразил ворота "Атланты Юнайтед" (4:0).

Благодаря этой победе "Интер" вышел в 1/8 турнира, где сыграет с "Далласом".

Месси перешел в американский клуб в июле на правах свободного агента.

Последние два года он играл за французский "Пари Сен-Жермен". Его контракт с клубом был рассчитан до июня 2023 года. Всего в минувшем сезоне на счету Месси 16 забитых мячей и 16 результативных передач в 32 матчах чемпионата Франции.