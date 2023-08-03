Израильская бригада судей обслужит матч Карабаха в Лиге Европы

Объявлены время и судьи игр, которые "Карабах" проведет против финского клуба HIK в рамках третьего квалификационного этапа Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на официальный сайт УЕФА, судьей матча в Баку будет израильтянин Рой Рейнсрейбер. Ему будут помогать его соотечественники Давид Элиас Битон и Саги Метзамбер. Эрез Папир будет четвертым судьей.

Отметим, что матч начнется 10 августа в 20:00 на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова.