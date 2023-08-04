ПСЖ опровергает слухи об отставке главного тренера

В "ПСЖ" отреагировали на слухи о том, что главный тренер команды Луис Энрике может покинуть свой пост до старта сезона-2023/24, передает Day.Az со ссылкой на Спорт-Экспресс.

"Эти слухи не просто нелепы, но и совершенно неуместны", - приводит в Twitter журналист Фабрициио Романо слова представителя парижского клуба.

Ранее появилась информация, что 53-летний испанец недоволен ситуацией вокруг нападающего Килиана Мбаппе, которого руководство выставило на трансфер из-за нежелания подписывать новый контракт.

Энрике стал главным тренером "ПСЖ" в начале июля. Ранее он работал со сборной Испании, "Барселоной", "Сельтой" и "Ромой".