Агуэро объяснил, почему Месси не поехал в Саудовскую Аравию

Бывший нападающий "Атлетико", "Манчестер Сити" и сборной Аргентины Серхио Агуэро считает, что Лионель Месси выбрал "Интер Майами" из-за комфортной жизни в США. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, его слова передает Goal.

"Думаю, что между Майами и Саудовской Аравией Лео выбрал первый вариант из-за комфорта. Майами - хорошее место, здесь много латиноамериканцев. Он наверняка также думал о своей семье, в Саудовской Аравии им было бы сложнее.

Я думаю, что он не видел ничего, кроме этого, это его личное решение. Криштиану, возможно, другой человек, и он принял решение отправиться в Аравию по другим причинам", - сказал Агуэро.

Месси этим летом сменил свой клуб. После двух лет в "Пари Сен-Жермен" игрок решил покорить МЛС. Он подписал контракт с "Интер Майами" и дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. До перехода в клуб из США Месси отправляли в чемпионат Саудовской Аравии, где готовы были предложить более высокую зарплату.

В своем втором матче в составе "Интер Майами" Лионель Месси отметился тремя забитыми мячами, оформив хет-трик всего за 58 минут. В ночь на 26 июля аргентинец отметился дублем в игре с "Атлантой Юнайтед" всего за 22 минуты.