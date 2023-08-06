Полузащитник «Барселоны» Кессье перешел в саудовский клуб

Футболист "Барселоны" Фрэнк Кессье продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

Как передает Day.Az, по информации известного инсайдера Фабрицио Романо, каталонский клуб продал полузащитника из Кот-д'Ивуара в "Аль-Ахли". "Блауграна" получит от этого перехода 15 млн евро. 26-летний футболист подпишет трехлетний контракт.

Кессье перешел в "Барселону" из итальянского "Милана" летом прошлого года. В прошлом сезоне он отметился тремя голами и тремя результативными передачами в 43 играх.