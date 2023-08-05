Новички не хотят переходить в «ПСЖ»

"Пари Сен-Жермен" в летнее трансферное окно не может полноценно подписывать новых игроков из-за ситуации с нападающим Килианом Мбаппе. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает L'Équipe.

Как утверждает издание, отсутствие ясности в ситуации с Мбаппе останавливает футболистов от перехода в парижский клуб. Отмечается, что некоторые кандидаты не захотели переходить до тех пор, пока вопрос не разрешится.

Этим летом команду пополнили уже несколько игроков. Хави Симонс вернулся из аренды в ПСВ, Лука Эрнандес перешел из "Баварии", защитник Милан Шкриньяр из "Интера", Мануэль Угарте из "Спортинга", Марко Асенсио из "Реала" и Ли Кан Ин из "Мальорки".

В мае прошлого года СМИ сообщали, что Мбаппе подписал новый контракт с "ПСЖ", действующий до лета 2024 года. При этом другие источники указывали на то, что футболист уже подписал соглашение с мадридским "Реалом". В итоге громкий переход в испанский клуб не состоялся. Мбаппе выступает за "ПСЖ" с 2017 года.

В минувшем сезоне "ПСЖ" стал победителем французской Лиги 1, набрав 86 очков в 38 турах. Мбаппе принял участие в 34 матчах, в которых сумел 29 раз отличиться и сделать пять голевых передач.