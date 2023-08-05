Азербайджанские гроссмейстеры вступили в борьбу в третьем раунде Кубка мира

Сегодня, 5 августа, на Кубке мира по шахматам Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Баку стартовали первые партии третьего раунда, сообщает в субботу Day.Az.

В третьем раунде принимают участие шесть азербайджанских гроссмейстеров. Теймур Раджабов и Ульвия Фаталиева прошли в третий раунд по итогам двух партий второго раунда, а Ниджат Абасов, Рауф Мамедов, Абдулла Гадимбейли и Гадир Гусейнов, одержав победу в тай-брейке.

Соперником Теймура Раджабова в 1/32 финала стал Хайме Сантос Латаса (Испания), Ниджата Абасова - Аниш Гири (Нидерланды), Рауфа Мамедова - Ян Непомнящий (ФИДЕ), Абдуллы Гадимбейли - Рэй Робсон (США), Гадира Гусейнова - Леньер Домингес Перес (США).

Соперницей Ульвии Фаталиевой в 1/16 финала стала Цзюй Вэньцзюнь (Китай).

Напомним, что в Кубке мира ФИДЕ 2023 года в Баку принимают участие 206 шахматистов в открытой секции и 103 - в женской. В Азербайджане Кубок мира по шахматам проводится уже во второй раз.

Впервые на турнир претендентов и турнир претенденток 2024 года попадут по три лучших игрока как из открытой, так и из женской секций.

Игры Кубка мира ФИДЕ 2023 транслируются на официальном сайте соревнований на азербайджанском и английском языках. Соревнования продолжатся до 25 августа. Призовой фонд Кубка установлен в размере 2,5 млн долл. США.