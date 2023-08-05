Заслуженный тренер ФИДЕ восхитился организацией Кубка мира по шахматам в Баку

Организаторы Кубка мира по шахматам в Баку вне всякого сомнения справились со своей задачей.

Как передает Day.Az, об этом в субботу в кулуарах турнира сказал Trend двукратный победитель турнира в Вейк-ан-Зее (в 1977 и 1981 годах), заслуженный тренер ФИДЕ Геннадий Сосонко.

"Чтобы организовать такой турнир, в котором играют сотни людей, нужно вложить в него не только деньги, но и душу, труд, энергию и нервы. Организаторы Кубка мира по шахматам в Баку вне всякого сомнения с этой задачей справились. Известно, что Баку - это знак качества. Здесь организация турниров на самом высоком уровне, и это не только мое мнение, но и мнение участников, которое я слышал", - отметил он.

Геннадий Сосонко также поделился своим мнением об уровне подготовки азербайджанских шахматистов.

"Сила азербайджанских шахматистов увеличилась за последнее время. Очень обидно, что Шахрияр Мамедъяров выбыл (прим. - азербайджанский шахматист завершил свое выступление на Кубке в Баку после второго раунда). Думаю, в первую очередь, сыграли роль нервы. Молодые азербайджанские шахматисты борются очень достойно. Посмотрим, сегодня только третий тур, все впереди..." - добавил гроссмейстер.

Геннадий Сосонко подчеркнул, что общий уровень шахматистов в мире значительно возрос.

"Если мы посмотрим на шахматистов из таких, казалось бы, несколько лет назад не шахматных стран, как Турция, Иран, Китай, то увидим, что эти шахматисты могут выиграть у любого, и еще - молодость берет свое. То есть общий уровень за последние годы резко вырос, и мы это видим на Кубке мира в Баку", - сказал он.

Геннадий Сосонко добавил, что на Кубке мира ему интересно наблюдать за игрой Магнуса Карлсена.

"Его манера игры, идеи, которые он демонстрирует, в частности сегодня, они совсем необычные и, конечно, его партии для меня лично в первую очередь привлекательны и интересны", - заключил он.

Напомним, что в стартовом списке Кубка мира по шахматам Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Баку 206 шахматистов в открытой секции и 103 - в женской. В Азербайджане Кубок мира по шахматам проводится уже во второй раз. Впервые на турнир претендентов и турнир претенденток 2024 года попадут по три лучших игрока как из открытой, так и из женской секций.

Игры Кубка мира ФИДЕ-2023 транслируются на официальном сайте соревнований на азербайджанском и английском языках. Соревнования продолжатся до 25 августа. Призовой фонд Кубка установлен в размере 2,5 млн долл. США.