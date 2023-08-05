Азербайджанский дзюдоист завоевал золотую медаль на Играх СНГ

Сборная Азербайджана завоевала очередные медали на II Играх СНГ, прошедших в столице Беларуси Минске.

Как передает Day.Az со ссылкой на министерство молодежи и спорта, дзюдоист Нихад Мамишов (50 кг) завоевал золотую медаль.

Бронзовую медаль завоевала дзюдоистка Хадиджа Абдуллаева (40 кг).

Отметим, что ранее юношеская сборная Азербайджана завоевала бронзовую медаль по художественной гимнастике.